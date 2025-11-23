FC Groningen in winterse omstandigheden niet voorbij PEC Zwolle

FC Groningen heeft voor eigen publiek niet kunnen winnen van PEC Zwolle. De ploeg van trainer Dick Lukkien knokte zich twee keer terug van een achterstand, maar kon in het slot tegen tien man geen overwinning uit het vuur slepen.

FC Groningen begon stormachtig aan de wedstrijd, die werd afgewerkt in een winters decor. Younes Taha raakte al in de eerste minuut de paal bij een directe vrije trap. Enkele minuten later kreeg Taha opnieuw een kans in de rebound na een poging van David van der Werff. Kort daarna werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd omdat het veld onbespeelbaar verklaard werd door scheidsrechter Alex Bos.

Na de onderbreking van ongeveer een kwartier, waarin het gehele veld sneeuwvrij geveegd werd, sloeg PEC Zwolle toe. Nota bene FC-huurling Thijs Oosting zette de bezoekers na elf minuten spelen op voorsprong.

Via Jorg Schreuders en Taha kreeg FC in het eerste halfuur mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen, maar het duurde tot acht minuten voor rust dat de Euroborg kon juichen. Het druk zetten van Groningen loonde eindelijk in de vorm van een doelpunt en op aangeven van Stije Resink haalde Thom van Bergen na knap opendraaien verwoestend uit voor zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

In de slotfase van de eerste helft ging de ploeg van trainer Dick Lukkien op jacht naar de voorsprong en via een kopbal bij de tweede paal van opnieuw Van Bergen was het dichtbij, maar de inzet van de spits ging naast.

Tweede helft

In het eerste kwartier na rust werden de ruimtes op het veld groot. Ondanks het overwicht van Groningen was het Zwolle dat daarvan profiteerde. Verdediger Sherel Floranus kon vogelvrij afronden na een goed uitgespeelde aanval.

Groningen bleef de betere ploeg en creëerde de meeste mogelijkheden. Halverwege de tweede helft stak het publiek de ploeg een hart onder de riem door massaal op te staan voor de ploeg, die vijf minuten later met een man meer kwam te staan toen Zwolle-verdediger Anselmo García Mac Nulty zijn tweede gele kaart zag.

Op dat moment was het opnieuw flink gaan sneeuwen en tien minuten voor tijd legde Bos de wedstrijd voor de tweede keer stil. Wederom moest het veld sneeuwvrij gemaakt worden, al kwam de neerslag met dusdanige hoeveelheid uit de hemel, dat het schuiven met de kraan open was.

De tweede onderbreking leek ondanks de lage temperatuur op de tribune korter te duren dan de eerste en in het restant van de wedstrijd ging FC met een man meer op jacht naar minimaal een punt.

Zwolle groef zich in in de eigen zestien, die werd omsingeld door de elf Groningers. Resink raakte de paal met een afstandsschot. In de slotminuut van de officiële speeltijd wierp de bestorming van het Zwolse strafschopgebied zijn vruchten af. Op aangeven van invaller Wouter Prins maakte Van Bergen zijn tweede van de avond.

In de drie toegevoegde minuten wilde Groningen uiteraard meer en via een andere invaller, Brynjolfur Willumsson was het nog dichtbij. Hij kreeg een kopkans na een voorzet van Mats Seuntjens, maar kopte voorlangs. Ook bij een poging van Oskar Zawada was Groningen nog kansrijk.

Door het gelijkspel verzuimt Groningen echt te profiteren van het puntenverlies van FC Utrecht en Ajax, die net als Groningen 20 punten hebben na 13 wedstrijden, maar op doelsaldo Groningen op de zevende plek houden. Volgende week gaat FC op bezoek bij Ajax.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (76’ Wouter Prins); Stije Resink, Tika de Jonge (76’ Mats Seuntjens); David van der Werff (65’ Brynjólfur Willumsson), Younes Taha (76’ Oskar Zawada), Jorg Schreuders (82’ Tygo Land); Thom van Bergen

Opstelling PEC Zwolle: Tom de Graaff; Olivier Aertssen, Simon Graves Jensen, Anselmo García Mac Nulty, Sherel Floranus (60’ Tristan Gooijer); Jamiro Monteiro (60’ Zico Buurmeester), Ryan Thomas, Thijs Oosting (79’ Nick Fichtinger); Shola Shoretire, Koen Kostons, Kaj de Rooij (60’ Dylan Mbayo, 79’ Dylan Ruward)