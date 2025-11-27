FC Groningen doelman Etienne Vaessen hoort volgende week of hij alsnog geschorst wordt

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

FC Groningen doelman Etienne Vaessen krijgt volgende week te horen of hij alsnog gestraft wordt voor de rode kaart die hij opliep in het duel tegen Sparta eind oktober.

In het door Groningen verloren bekerduel kreeg Vaessen rood wegens hands ver buiten het strafschopgebied. Vaessen werd automatisch geschorst voor één duel, maar FC Groningen ging in beroep, omdat Vaessen Sparta geen scoringskans had ontnomen. Groningen werd in het gelijk gesteld.

De aanklager betaald voetbal was het hier niet mee eens en daarom volgde gisteravond in Zeist opnieuw een zaak.