FC Groningen bezorgd over gemeentelijke plannen Europapark: club wil meepraten, maar ‘zit niet aan tafel’

Supporters onderweg naar het stadion - Foto via FC Groningen

FC Groningen maakt zich grote zorgen over de nieuwe plannen van de gemeente voor het Europapark. De voetbalclub vindt dat haar belangen, als ‘strategisch partner’ in het gebied, te weinig worden meegenomen. Volgens de club komen de toegankelijkheid, veiligheid en ontvangst van bezoekers in gevaar als de plannen niet worden aangepast.

Dat schrijft FC Groningen in een brief aan de gemeenteraad, die woensdagmiddag praat over de gebiedsvisie van het college over het Europapark. In het gebied staan nu ongeveer 1.300 woningen en dat worden er meer. De gemeente wil extra huizen en kantoren kunnen bouwen op het terrein, ook op plekken waar nu parkeerplaatsen zijn.

Daarnaast wil de gemeente het verkeer en het groen in de wijk verbeteren. Het Europapark moet daarmee plek worden waar inwoners kunnen wonen, werken en recreëren.

FC Groningen voelt zich niet betrokken

Maar vanuit de Euroborg klinken niet bepaald positieve geluiden over de plannen. De club hekelt onder meer de manier waarop de gemeente FC Groningen betrok bij de planvorming, terwijl zij door de gemeente juist worden aangedragen als belangrijke partner in het gebied. In een reactie op de plannen schrijft FC Groningen dat de club pas wordt geïnformeerd als er al keuzes zijn gemaakt en is de terugkoppeling vanuit de gemeente te weinig concreet en niet urgent genoeg.

‘Onveilige en rommelige omgeving rond stadion’

De club wijst vooral op de staat van de terp rond het stadion. De gemeente wil de terp en omgeving ombouwen naar een ‘verblijfsruimte met uitzicht over het water’, waar een soortement van paviljoen zou moeten komen. Dat zou het gebied meer gastvrij moeten maken.

Maar volgens FC Groningen wordt dit gebied helemaal niet als onveilig en niet gastvrij ervaren. De trappen die de gemeente voorstelt aan de voorkant zouden zelfs gevaarlijk zijn. Daarnaast haalt de club aan dat er al meerdere onderzoeken geweest naar oplossingen voor dit deel van het Europapark, maar dat het tot uitvoering nooit is gekomen.

Te weinig plek voor verkeer en parkeren’

Daarnaast vindt de club dat er te weinig plek is om fietsen te parkeren voor voetbalpubliek in de nieuwe plannen. Op wedstrijddagen komen ongeveer zesduizend bezoekers met de fiets naar de Euroborg, maar er zijn volgens de club maar 1.450 plekken voor fietsparkeren in de buurt van het stadion. Die plekken worden ook gebruikt door scholen, winkels en het station. Door het tekort ontstaan gevaarlijke situaties en worden hulpdiensten soms gehinderd, stelt FC Groningen.

De club vreest ook dat de plannen het aantal parkeerplekken voor stadionbezoekers inperkt. Er verdwijnen parkeerplaatsen bij het stadion en nieuwe parkeerplekken, onder nieuwe gebouwen, zijn alleen voor bewoners en niet voor bezoekers van wedstrijden. Door het inperken van de 1.500 parkeerplaatsen die er nu zijn, vreest de club dat sponsoren, personeel en supporters verder weg moeten parkeren.

De club waarschuwt ook voor de verkeersdruk bij de Boumaboulevard en Europaweg. Daar ontstaan vooral op wedstrijddagen lange wachttijden. FC Groningen wil dat er onderzoek wordt gedaan en dat er een blijvende oplossing komt.

‘Houd ruimte voor fans’

De gemeente wil ook de zogenaamde ‘kolenmuur’ (de plek waar vroeger kolen voor de oude Hunzecentrale werden gestald) aanpakken. Wat er precies moet komen is nog onduidelijk, maar een combinatie van woningen en horeca wordt niet uitgesloten. Maar het terrein naast de Kolenmuur wordt op wedstrijddagen gebruikt als Fanplein door FC Groningen. Dat moet blijven bestaan, aldus de club.

Aan de achterkant van het stadion wil de club daarnaast betere voorzieningen voor bezoekende supporters. Daar is nu geen toilet en geen stroomvoorziening.

Gemeente vergadert over toekomstplannen

Of er vanuit het Stadhuis gehoor wordt gegeven aan de oproep, wordt deze woensdag waarschijnlijk duidelijker. Dan praat de gemeenteraad met het college over de visie voor het gebied.