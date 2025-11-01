FC-doelman Vaessen mag spelen tegen Twente; rode kaart ingetrokken

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

Doelman Etienne Vaessen van FC Groningen mag zondag in actie komen tegen FC Twente. De rode kaart die hij in het bekerduel tegen Sparta Rotterdam kreeg, is door de KNVB ingetrokken.

FC Groningen speelde afgelopen donderdag de bekerwedstrijd uit tegen Sparta. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal stuurde scheidsrechter Jeroen Manschot Vaessen direct met rood van het veld. De doelman kwam te ver zijn doel uit om een bal te onderscheppen. Bij deze poging raakte hij de bal met zijn hand aan. Voor Manschot was dit reden om direct de rode kaart te presenteren. FC Groningen ging daar direct tegen in beroep. De club vond dat de bal via het lichaam tegen de hand van Vaessen kwam. Daarnaast staat nergens in de regels te lezen dat hands buiten het strafschopgebied direct rood is, ook omdat er geen sprake was van een directe scoringskans.

Vrijdagavond diende het mondelinge beroep. Zaterdagochtend maakte de KNVB bekend dat de rode kaart is geseponeerd. Dit betekent dat de keeper speelgerechtigd is voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Die wedstrijd begint zondagmiddag om 14.30 uur.