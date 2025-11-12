Fase 2 van skatepark Stadspark kan na nieuwjaar beginnen

Foto via SkateOn

De gemeente wil begin volgend jaar een start maken met fase 2 van het skatepark in het Stadspark. Daarvoor is een krediet nodig van 355 duizend euro.

Fase 1 van het skatepark is in juni 2023 gerealiseerd. Het is er druk en de gemeente spreekt van een grote toegevoegde waarde voor de stad. Fase 2 is echter uitgesteld. Het opheffen van de parkeercapaciteit zou namelijk leiden tot parkeerproblemen voor bezoekers van voetbalclub SC Stadspark, de kinderboerderij en de speeltuin. Nu hiervoor een oplossing is gevonden, kan een begin worden gemaakt met fase 2. Parkeren mag nu in een hoek van de voormalige drafbaan.

De kosten voor de aanleg van fase 2 zijn door het uitstel een stuk hoger geworden. Met de aanleg ervan speelt de gemeente in op de wensen en behoeften van een grote groep urban sporters, zoals skaters, MBX-ers, inliners en steppers.