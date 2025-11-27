Extra verduurzaming om verschillen in deel van Ten Boer te verkleinen

Een deel van Ten Boer krijgt extra steun om woningen te verduurzamen. Bewoners in het gebied rond de Groene Zoom, Kloosterstraat, Redgerstraat, Gerichtstraat en Kaakheemlaan kunnen een extra budget van €15.000 krijgen.

Het budget is bedoeld voor energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen of een (hybride) warmtepomp. De gemeente Groningen, het Rijk en NCG hebben dit aanbod samen mogelijk gemaakt.

Wethouder Inge Jongman heeft zich hiervoor ingezet. “We willen als gemeente dat de verschillen die in de buurt zijn ontstaan door de versterkingsaanpak, kleiner worden.”

Bewoners die in aanmerking komen, zijn hierover geïnformeerd. Meer informatie is te lezen op de website van Versterken en Vernieuwen.