Expositie VRIJDAG voor goede doel: opbrengst naar Groningse natuur

foto: Thijs Schuringa

Kunstencentrum VRIJDAG opent op 14 november dit jaar een expositie voor het goede doel. De opbrengst van de verkochte werken gaat volledig naar Landschapsbeheer Groningen. De expositie is tot en met 12 december en vindt op de locatie aan de Walstraat 34.

In totaal zijn er zo’n vijftig kunstwerken te koop, variërend van schilderijen tot beeldhouwwerken. Bezoekers kunnen tijdens de expositie een bod uitbrengen. “Zo neem je niet alleen een uniek kunstwerk mee naar huis, maar draag je ook bij aan de natuur in onze provincie,” aldus Mieke Fokkinga, programmeur beeldende kunst bij VRIJDAG.

Het goede doel

Landschapsbeheer Groningen is dit keer het goede doel waar het geld naartoe gaat. De stichting wil de opbrengst gebruiken voor nieuw gereedschap en materiaal voor haar vrijwilligers. VRIJDAG organiseert vaker exposities voor het goede doel. Eerder gingen de opbrengsten naar de Voedselbank Groningen en Stichting Quiet. De nieuwe expositie loopt tot en met 12 december.

Meer informatie is te vinden op bijvrijdag.nl/verkoopexpositie.