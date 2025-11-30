Euroborg komt in gemengde wijk te staan: politici willen Oosterpark-problematiek voorkomen

Het Europapark wordt de komende jaren ontwikkeld tot een gemengde wijk waar behalve gewerkt en gesport ook gewoond kan worden. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen noemt het een unieke kans, maar bij diverse fracties in de gemeenteraad zijn er grote zorgen over de positie van FC Groningen en de verkeersafwikkeling. Critici vrezen een herhaling van de oude Oosterpark-problematiek.

“Het Europapark is een unieke plek”, vertelt Van Niejenhuis. “Het heeft alles in zich om ontwikkeld te kunnen worden tot een stedelijke kern.” De wethouder benadrukt dat het belangrijk is om ook buiten het centrum van de binnenstad dergelijke kernen te ontwikkelen, omdat deze ‘intensief ruimtegebruik’ faciliteren met functies als wonen, werken, winkels en horeca. “Deze plek heeft dit allemaal en met de visie die voor ons ligt wordt de potentie benut.”

Vrijwel alle partijen zijn blij met de ambitie voor het toevoegen van meer woningen en levendigheid, wat moet leiden tot een gemengd stedelijk milieu. Maar de vrees bestaat dat de ambities ten koste gaan van de bestaande, belangrijke functies.

Discussie over de betrokkenheid van FC Groningen

De grootste zorg onder de oppositie betreft de rol van FC Groningen. Jim Lo-A-Njoe van D66 benadrukt dat de FC een grote, maatschappelijke rol vervult en een strategische partner is. “Maar zij geven aan zich niet zo behandeld te voelen.”

Lo-A-Njoe stelt dat de club aan tafel hoort te zitten om regie te voeren over de inrichting van het gebied. “Als je gaat verdichten zonder voldoende regie, zal dat leiden tot problemen. De FC is indertijd uit de Oosterpark gehaald omdat het daar begon te knellen. We moeten voorkomen dat we op deze plek teruggaan naar zo’n situatie.” Hij wijst daarbij specifiek op de noodzaak van voldoende fietsenstallingen om alle fietsen op wedstrijddagen een plek te geven.

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen sluit zich hierbij aan en is scherp over de visie. “Er is gezocht naar een plek waar voetbal, wonen en bereikbaarheid beter zouden samengaan. Dat werd het Europapark, met een duidelijke randvoorwaarde: geen herhaling van de situatie in de Oosterparkwijk. Nu ligt er een nieuwe gebiedsvisie waarbij de rol van het stadion lijkt te verschuiven van hoofd- naar bijrol. We moeten goed voor ogen hebben dat de Euroborg in dit gebied het lijdend voorwerp is.”

SP-raadslid Daan Brandenbarg begrijpt de kritiek niet. “Wat zou de gemeente nog meer moeten doen? Er staat in de plannen dat de FC een belangrijke stakeholder is.” Hilboesen: “Wij willen dat de FC wordt meegenomen in de ontwikkelingen naar de toekomst. Tevens wil ik benadrukken dat als we spreken over de Euroborg, dat we het niet alleen over het stadion hebben, maar over het totale complex.” Brandenbarg: “Meegenomen worden naar de toekomst. Als dat uw antwoord is, dan zou ik zeggen, lees nog wat stukken, dan word je meegenomen naar de toekomst.” Hilboesen pareert: “De rol van de Euroborg is in deze plannen te vaag. We moeten kijken wat er nog meer bij past in plaats van het benutten van de kracht van het stadion.”

Zorgen over verkeersafwikkeling en tijdelijke woningen

Ook de parkeer- en verkeerssituatie op wedstrijddagen baart diverse fracties grote zorgen. Rik Heiner van de VVD wijst op de geplande knip in de Boumaboulevard. “Hoe zorgen er ervoor dat bedrijven en het stadion goed bereikbaar blijven? Mijn partij denkt dat het belangrijk is voor we de knip aan gaan brengen, dat de verkeersstructuur goed opgelost is.”

De VVD voegde daar nog een concreet voorstel aan toe: “Daarnaast lijkt Europark ons een hele goede plek om tijdelijke flexwoningen te plaatsen. Zou dit mogelijk zijn op plekken die de komende twintig jaar nog niet gebruikt worden?”

Izaäk van Jaarsveld van het CDA is het met de VVD eens en benadrukt de noodzaak voor voldoende auto- en fietsparkeerplekken. Daarnaast is er discussie over de inrichting van het fanplein voor de Euroborg. Van Jaarsveld: “Op dit plein wordt er door bubbels heen gebroken. Mensen uit Groningen en Delfzijl, bakkers en bankiers ontmoeten elkaar daar. De functie van fanplein moet overeind worden gehouden.”

Reactie wethouder: balans en prioriteiten

Wethouder Van Niejenhuis is het in grote lijnen met D66 en Stadspartij 100% voor Groningen eens dat de FC goed betrokken moet worden. “Er zit op deze plek een topclub. Dat we daarbij de FC als uitgangspunt nemen: eens.”

Over de verkeersoplossing zegt Van Niejenhuis dat de knip in de Boumaboulevard juist de bereikbaarheid zal vergroten. Over de fietsparkeerplekken zoekt hij naar een balans: “Tegelijkertijd zullen we niet voor iedereen een fietsenrekje kunnen plaatsen dat twintig keer per jaar, op wedstrijddagen wordt gebruikt. Op zo’n plek kun je ook woningen bouwen. Dus het voetbalpubliek willen we goed faciliteren, maar we hebben ook andere belangrijke dingen te doen.”

Wat het parkeren betreft, wil de wethouder optimaliseren: “De FC leefde de afgelopen decennia in de unieke situatie dat ze een parkeerbak volledig voor haar zelf beschikbaar had. Dat moet beter georganiseerd worden.”

Ten slotte reageert de wethouder op de VVD-suggestie voor flexwoningen: “We doen dit nu in Vinkhuizen-Zuid. Maar dit kan niet overal. Het is kostbaar en tijdelijk. Ik trap liever het gaspedaal in voor het realiseren van permanente woningen.”

Over de inrichting van het fanplein zegde Van Niejenhuis toe in gesprek te gaan: “We willen gaan kijken hoe we dit nog beter in kunnen richten.”

Groen en wonen voor iedereen

Ondanks de kritiek zijn GroenLinks, PvdA en SP positief. Elte Hillekens (GroenLinks) is blij dat er ‘seculier gebouwd’ wordt, waarbij er een groene wijk gaat ontstaan. De plannen voorzien in dertig procent sociale huur en veertig procent betaalbare woningen.

Daan Brandenbarg (SP) sprak de hoop uit dat de club niet verplaatst is “uit een volkswijk… en nu in een juppenwijk terecht gaat komen.” Van Niejenhuis stelde gerust: “Dit wordt geen juppenwijk. Dat is niet wat wij beogen. Dit wordt een plek voor iedereen.”

Ondanks deze positieve woorden hebben verschillende partijen, waaronder Stadspartij 100% voor Groningen, VVD, Student & Stad en D66, aangekondigd moties in te dienen bij de eerstvolgende raadsvergadering.