Douwe Wiersma en Jan Poutsma krijgen Erepenning voor inzet in Hortus Haren

Foto: Sam Sitepu

Wethouder Rik van Niejenhuis (GroenLinks-PvdA) reikte donderdagmiddag in de Hortus Botanicus in Haren de Erepenning van de gemeente Groningen uit aan Douwe Wiersma en Jan Poutsma. De penning kwam als een verrassing tijdens hun afscheidsbijeenkomst van de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH).

De heren Wiersma en Poutsma hebben zich meer dan 15 jaar vrijwillig ingezet voor de Hortus. Zowel in de periode dat de RUG als de gemeente Groningen eigenaar was.

In hun bestuursperiode hebben Wiersma en Poutsma ervoor gezorgd dat de Hortus weer financieel gezond werd, dat er meer bezoekers kwamen en dat de restauratie van de Chinese Tuin gerealiseerd werd.

Met het toekennen van de Erepenning spreekt de gemeente zijn waardering uit voor hun jarenlange inzet om de Hortus te behouden.

Ook de nieuwe bestuursleden hebben zich tijdens de bijeenkomst voorgesteld: Arike Tomson, Mara Bosboom en Karel Jan Alsem.

De Erepenning van de gemeente Groningen is sinds de invoering in 1998 nu 55 keer uitgereikt. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Femke Eerland (2025), Anjet Daanje (2025), Wim van de Pol (2024), Café de Wolthoorn (2023), Jurjen van der Meer (2023), Henk Snapper (2022), Pieter Bregman (2022), Niek Verdonk (2021), Jason Dourisseau (2021), Weeva (2021) en Auke de Boer (2021).