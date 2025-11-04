Ekoplaza aan Zuiderdiep krijgt met nieuwe eigenaar make-over

Foto: Google Maps

De Ekoplaza aan het Gedempte Zuiderdiep krijgt een make-over. Sinds maandag wordt het filiaal gerund door Sebastiaan Kuipers, die de nieuwe franchisenemer is.

Kuipers is geen onbekende in de stad, hij runt ook de Ekoplaza in de Nieuwe Ebbingestraat. “Toen ik mijn eerste winkel opende, had ik nooit durven dromen dat we zo zouden groeien”, schrijft Kuipers op zijn sociale media, refererend aan zijn eerste filiaal in Heerenveen. “Deze nieuwe stap voelt als een mooie mijlpaal, maar vooral als een kans om nog meer mensen te inspireren met eerlijke, biologische voeding en duurzame keuzes.”

In het verlengde van de overname krijgt de winkel aan het Zuiderdiep de komende tijd een frisse make-over. Kuipers wil de klanten straks verwelkomen in een ‘nog mooier, duurzamer en inspirerender winkelconcept’. Ekoplaza is de Nederlandse marktleider in biologische supermarkten en staat bekend om haar focus op duurzaamheid, dierwelzijn en een breed aanbod, waaronder biodynamische producten. In 2019 nam de keten de biologische supermarktketen Marqt over.