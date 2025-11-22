Efficiënter Velocitas 1897 geeft Oranje Nassau pak slaag

Oranje Nassau-Velocitas 1897 (foto Martijn Minnema)

Koploper Velocitas 1897 won in 1H met 0-5 bij Oranje Nassau. Nummer twee Be Quick 1887 liet twee punten liggen in Winsum, 1-1.

Oranje Nassau hoopte met een zege het gat met nummer 1 Velocitas te verkleinen naar 4 punten, maar de koploper herstelde zich op Coendersborg overtuigend van de eerste competitienederlaag van vorige week. Na een 0-2 ruststand werd het liefst 0-5 voor Velocitas.

De eerste kans was voor ON, al in de eerste minuut stuitte Nagesh Amatsaleh op Velo keeper Feike Spoor. Daarna was het de beurt aan Velocitas en dat had na 10 minuten succes. Nadat Erwin Heidekamp een schot van Tim Sanders knap uit de hoek tikte kreeg Velocitas een hoekschop. De afgeslagen bal kwam voor de voeten van Ricardo Postema die van buiten de zestien met een geplaatst schot Velocitas aan de leiding bracht.

Daarna ging de wedstrijd redelijk gelijk op, Tim Sanders miste een grote kans op 0-2 en Sven Kesimaat kreeg twee kansen op de gelijkmaker. Zeven minuten voor rust was het echter Velocitas dat scoorde. Tim Sanders schoot de bal diagonaal richting de verre hoek en via de vingertoppen van Heidekamp en de binnenkant paal was het raak, 0-2.

Oranje Nassau zal ongetwijfeld met goede hoop aan de tweede helft begonnen zijn maar die hoop was gauw voorbij. Thomas Bats besliste de wedstrijd met een wereldgoal, hij zag drie minuten na rust de ON keeper ver voor zijn goal staan en probeerde het met succes vanaf de middenlijn, 0-3!

Dat bleek de knock out voor ON wat tien minuten na rust nog een tegentreffer moest slikken. Jesse Bosgraaf tikte bij de eerste paal binnen, 0-4. De rest van de wedstrijd had schriftelijk afgedaan kunnen worden. Al was Sven Kesimaat met een lob die op de binnenkant paal belandde nog dicht bij een eretreffer. In plaats van een eretreffer viel de 0-5 nog. Vijf minuten voor tijd verkeek Heidekamp zich op een schot van Roald van Geffen, 0-5.

Na afloop kon in de bestuurskamer niemand van ON zich de laatste 0-5 thuisnederlaag herinneren. Op zaterdag 22 april 2017 werd het thuis tegen NSC Nijkerk 0-5, maar dat was in de hoofdklasse. ON zakt naar plek 8 en moet voorlopig weer naar beneden kijken.

Be Quick 1887 speelde bij Winsum met 1-1 gelijk waardoor de achterstand op Velocitas 7 punten werd. Bovendien werd Be Quick op de ranglijst ingehaald door Broekster Boys en Buitenpost, beide Friese clubs hebben een punt meer dan nummer vier Be Quick en staan zes punten achter koploper Velocitas.

Be Quick nam na rust via Geertjan Liewes de leiding, maar Winsum kwam een kwartier voor tijd langszij door een doelpunt van invaller Twan Ahlers.