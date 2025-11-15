Eerste verlies voor Velocitas; ON wint derby bij GRC

Velocitas- Blauw Wit’34 (Foto Martijn Minnema)

In de eerste klasse H leed koploper Velocitas op eigen veld de eerste nederlaag van dit seizoen. GRC bleef puntloos, het verloor thuis van Oranje Nassau.

Velocitas-Blauw Wit’34 0-1

Velocitas ging vanmiddag op eigen veld met 0-1 onderuit tegen het Leeuwarder Blauw Wit’34. Het was voor de koploper de eerste nederlaag. Vorige week werd de eerste periodetitel gepakt met 6 zeges en 1 gelijkspel.

Op de nederlaag viel weinig af te dingen, Velocitas was voor rust de betere maar wist zich te weinig te creëren om dat in de score tot uiting te brengen.

Vijf minuten na rust kreeg het een tik te verwerken, Rens Merkus ging er op rechts vandoor en diens voorzet werd door Wiebe Bakker binnen geschoten, 0-1. Daarna was Velocitas het behoorlijk kwijt en was Blauw Wit gevaarlijker. Een kwartiertje na de 0-1 was Velocitas wel dichtbij de gelijkmaker maar Kevin Wilpstra, de Leeuwarder goalie, redde twee keer achter elkaar knap. In het vervolg van de tweede helft leek de 0-2 echter dichterbij dan de 1-1.

Het ontbrak bij Velocitas aan overtuiging, de gasten oogden scherper, maar toch kwam Velocitas in de laatste minuut nog bijna langszij. Op een meter van de doellijn in een overvol strafschopgebied kreeg Velo de bal niet over de lijn. Met vereende krachten en ware doodsverachting gooiden de Blauw Witten zich voor de bal waarmee de winst over de streep getrokken werd. Velocitas blijft koploper, Be Quick 1887 kan morgen het gat verkleinen naar twee punten. Daarvoor moeten ze thuis van nummer 12 WVV winnen.

GRC-Oranje Nassau 1-4

Het nog puntloze GRC slaagde er ook in de stadsderby tegen Oranje Nassau niet in van de nul af te komen. De eerste kans was nog wel voor GRC maar daarna was ON de baas.

Na een kwartier zette Sven Kesimaat ON met een fraaie lob op 0-1 en daarna had het al voor rust verder uit kunnen lopen. Maar zelfs een penalty was niet aan ON besteed. Na een ongelukkige handsbal ging de bal op de stip, maar de slappe inzet van Rick Wiersma werd gestopt door Rutger van den Berg.

Het was uitstel van executie want na rust gooide ON het duel vlot in het slot dankzij treffers van Nagesh Amatsaleh en San Niewold in de eerste tien minuten na rust. Oskar Gerdes redde de GRC eer nog waarna invaller Ezra Schrijver voor de 1-4 eindstand zorgde.

GRC staat laatste met zeven punten achterstand op Heerenveense Boys dat voorlaatste staat. Oranje Nassau is zesde op zeven punten van koploper Velocitas.