Eerste lokale vorstdag van het seizoen een feit, Eelde daalt naar -0,5 graden

De eerste lokale vorstdag van het seizoen is een feit: in Eelde daalde de temperatuur aan het begin van de avond tot onder het vriespunt. Het meetstation had de primeur en registreerde om 18.40 uur een minimum van -0,5 graden Celsius.

Weldra volgden meer stations de primeur van Eelde. Ook in Hoogeveen en Heino dook de temperatuur onder nul, met Dalfsen als koudste plek van het land door een meting van -0,6 graden. Overigens zette de temperatuur later op de avond op Eelde alweer de stijgende lijn in, nadat bewolking overtrok, met een meting van 3,1 graden rond 20.30 uur.

Een lokale vorstdag wordt gedefinieerd als een dag waarop de temperatuur op de normale waarnemingshoogte (anderhalve meter boven de grond) onder het vriespunt zakt. De kans op zulke vorstdagen loopt traditioneel van oktober tot en met april.

Dit jaar valt de eerste vorstdag wat later dan normaal; gemiddeld genomen valt deze dag op 23 oktober. Vorig jaar had Eelde ook al de primeur, maar toen gebeurde dit al op 15 oktober. Toen werd er een temperatuur van -0,8 graden gemeten. Eerder dit jaar was er al wel sprake van grondvorst. In augustus kwam de temperatuur op klomphoogte al onder het vriespunt.