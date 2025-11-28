Een uitverkocht uitvak moet FC Groningen zondag de winst bezorgen in Amsterdam

Foto: FC Groningen

FC Groningen speelt zondagavond om 20.00 uur een uitwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Het uitvak is volledig uitverkocht, er reizen 1.200 supporters af naar de hoofdstad om de ploeg van Dick Lukkien naar de overwinning te schreeuwen.

“Op een zondagavond in Amsterdam, geweldig en fenomenaal”, aldus coach Dick Lukkien. FC Groningen neemt het op tegen een directe concurrent op de ranglijst. De ploeg staat op dit moment op de zevende plek, terwijl de Amsterdammers slechts één plek hoger staan dankzij een beter doelsaldo. Ajax verkeert op dit moment niet in haar beste vorm. In de laatste vijf duels won de ploeg van interim-coach Fred Grim slechts één keer en midweeks verloor Ajax in de Champions League met 2-0 van het Portugese Benfica.

De laatste keer dat FC Groningen uit in Amsterdam won, dateert uit het seizoen ’93-’94. Toen won Groningen met 0-2 van Ajax. Mocht FC Groningen zondag winnen, dan is dat historisch. De ploeg heeft namelijk nog niet eerder van Ajax gewonnen sinds de verhuizing naar de toenmalige Amsterdam ArenA.

Dick Lukkien kan beschikken over een vrijwel compleet fitte selectie. Alleen Elvis van der Laan heeft last van de griep en voor Travis Hernes komt het duel van zondag nog net te vroeg.