Een autoluwe stad én 30-kilometerzones: Wat vind de Stadjer?

De gemeente Groningen wil het verkeer tussen wijken verder beperken. Dat is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan De Doorwaardbare Stad. Vorige week werd duidelijk dat de gemeente meerdere buurtstraten versneld gaat omzetten naar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Eind 2026 komen er bijna vijftig straten bij waar automobilisten niet harder mogen rijden dan dertig. Alleen op de ringwegen en de belangrijkste aanrijroutes blijft 50 kilometer per uur of meer toegestaan.

Volgens het gemeentebestuur wordt Groningen hierdoor veiliger en schoner. Minder lawaai, trillingen en luchtvervuiling moeten de leefbaarheid in de wijken verbeteren. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.

OOG vroeg verschillende Groningers wat zij vinden van de nieuwe snelheidsnorm en het streven naar een autoluwe stad.