Duurzaam shoppen wint terrein: “Geen enkel item is hetzelfde op Fair Priced Vintage Markt”

Foto: ingezonden

In het voormalige Suikeruniegebouw aan de Suikerlaan vindt zondag 16 november de tweede dag plaats van de Fair Priced Vintage Markt. De organisatie meldt dat de markt al jaren “in de lift zit,” en deze editie is de negende keer dat het evenement Groningen aandoet.

“Gisteren hadden we onze eerste dag. Het was redelijk druk, zeker gezien het feit dat ook de Sinterklaasintocht plaatsvond,” vertelt Dunya van de organisatie. “De afgelopen jaren hebben we een forse groei doorgemaakt. We zien dat er veel belangstelling is voor vintagespullen. Het hergebruiken van kleding, schoenen en accessoires is ontzettend in trek.”

De groei is vooral zichtbaar in steden met veel jonge mensen. “Duurzaam shoppen, waarbij je je inzet voor een groenere wereld, dat neemt toe,” aldus Dunya. “Uiteraard zijn wij daar blij mee. Wij hebben datzelfde streven: dat we bewuster omgaan met onze grondstoffen.”

Dunya spreekt van een grote en gevarieerde markt: “Je kunt hier wel wat tijd spenderen om te zoeken naar leuke kleding en bijzondere vondsten. Er is dan ook geen enkel item hetzelfde. Wat we aanbieden is uniek.” Ze benadrukt dat de markt ook een sociale functie heeft: “Wat we ook zien is dat het een ontmoetingsplaats is. Mensen die kleding passen en aan een wildvreemd iemand vragen hoe de outfit hen staat. Je ziet dat er hele leuke contacten ontstaan.”

De markt in Groningen is in zekere zin bijzonder: het gaat om een speciale wintereditie. “Er is volop aanbod van warme jassen, truien, sjaals en andere vintage winteritems. Maar wees gerust, ook andere kleding zal voldoende voorhanden zijn.”

Dunya vertelt dat elke editie van de markt ook wat groter wordt. “Op dit moment richten wij ons op kleding, schoenen en accessoires. Maar het lijkt ons leuk om ons in de toekomst ook op bijvoorbeeld meubels of kunst te gaan richten. We zien heel duidelijk dat deze behoefte er is.”

De Fair Priced Vintage Market opent zondag 16 november om 10.00 uur de deuren en is te bezoeken tot 17.00 uur. De markt is te vinden aan de Suikerlaan 10.