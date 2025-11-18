Drijft tekort aan kraamzorg arme en rijke wijken verder uit elkaar? PvdA wil grote kloof voorkomen

Wat kan de gemeente doen aan de dekking van de kraamzorg in Groningse wijken en buurten? Die vraag stelt de raadsfractie van de Partij van de Arbeid woensdagmiddag aan het college, nadat er vorige week veel aandacht was voor de druk op de keten rond de geboortezorg door personeelstekorten.

Terwijl gezinnen recht hebben op 24 uur kraamzorg, is deze zorg in de praktijk daardoor lang niet altijd en overal beschikbaar, zo blijkt onderzoek van Nieuwsuur. Daarbij is de voornaamste zorg van de PvdA dat steeds meer zorgaanbieders zich terugtrekken uit sociale achterstandswijken. De PvdA wil daarom inzicht in de verschillen binnen Groningen rond de toegang tot kraamverzorgers, vertelt raadslid voor Jair Scoop:

“De tekorten aan kraamverzorgende lijken de meest kwetsbare burgers te raken, omdat deze tekorten in sommige steden met name tot uiting komt in wijken waar er al veel sociale problematiek is. In Groningen doen we onder anderen met kansrijke start, veel om een goed fundament te leggen in de eerste duizend dagen van een kind. Toegang tot goede kraamzorg is cruciaal voor dit fundament, vooral als het gaat om kinderen die in een omgeving worden geboren waar er meer sociale problemen zijn.”

Deze verschillen tussen wijken en dorpen kan de tweedeling tussen arm en rijk nog verder vergroten, vreest de PvdA. Daarom wil de fractie komende woensdag van het college horen of er nu al signalen van ouders met vragen voor kraamverzorgenden, die nu bij de GGD, huisartsen, verloskundigen of WIJ Groningen terechtkomen. Scoop besluit:“Als er hier al tekorten zijn, wat kan het college doen om te voorkomen dat dit ten koste gaat van sociaal-economisch minderbedeelden? Een groep die deze zorg juist het meest nodig heeft?”