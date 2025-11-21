Drie noordelijke ziekenhuizen bouwen samen aan één patiëntendossier

Foto: UMCG

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant en het UMCG ontwikkelen samen één elektronisch patiëntendossier. Door alle medische gegevens op één plek te zetten, moet de zorg sneller, veiliger en duidelijker worden. Het systeem moet in 2027 klaar zijn.

De ziekenhuizen werken nu nog met losse systemen die informatie naar elkaar moeten sturen. Dat kost tijd en gaat soms fout. Met één gezamenlijk dossier hebben artsen in alle drie de ziekenhuizen hetzelfde overzicht van een patiënt.

Volgens betrokken artsen heeft dit voordelen voor patiënten. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te herhalen en er zijn minder dubbele onderzoeken nodig. Gegevens zoals bloeduitslagen zijn al bekend. Ook kunnen mensen vaker naar een ziekenhuis dichter bij huis, omdat de zorgverleners daar direct alle informatie kunnen zien. Bij spoed is meteen duidelijk welke medicijnen iemand gebruikt en of er allergieën zijn.

Het gezamenlijke dossier is volgens de drie ziekenhuizen een de eerste stap naar een breder systeem, waarin meer zorginstellingen kunnen aansluiten.