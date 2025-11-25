Drie jaar cel geëist voor verkrachting in binnenstad

Foto: Rechtspraak.nl

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel (waarvan één jaar voorwaardelijk) tegen een 19-jarige man uit Winschoten. Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag. Hij wordt ervan verdacht dat hij, in de nacht van 2 mei, een jonge vrouw verkrachtte in de binnenstad van Groningen.

De verdachte kwam het slachtoffer na het uitgaan tegen op de Grote Markt. Hij zei dat hij haar een restaurant van een vriend wilde laten zien bij de Vismarkt. Beide waren dronken, zo stelt de verdachte. Toen bleek dat zijn vriend niet aanwezig was, gingen ze samen een steeg in bij het Koude Gat. Daar zou hij haar hebben verkracht, stelt het OM.

De verdachte ontkent dat er sprake was van dwang. Hij zegt dat het contact vrijwillig was en dat zij zelf het initiatief nam. Maar meerdere bewoners in de omgeving werden wakker van geluiden uit de steeg en belden de politie. Op beelden van deurbelcamera’s zou het protest van het slachtoffer ook te horen zijn. Getuigen verklaarden dat ze het slachtoffer hoorden roepen dat ze wilde dat het stopte en dat ze naar huis wilde. De verdachte zegt dat hij daar niets van heeft gehoord.

Het OM benadrukte dat een vrouw, ook als ze dronken is, nooit het recht op zelfbeschikking verliest. Het slachtoffer vertelde in haar verklaring dat zij nog steeds erg bang is vaak herbelevingen heeft van wat er is gebeurd.

Uit onderzoek blijkt dat de laagbegaafde verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens de advocaat van de man is de strafeis daarom te hoog en moet op de Winschoter het jeugdstrafrecht worden toegepast.

De rechtbank doet uitspraak op 9 december.