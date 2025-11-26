Drie flats, maar slechts twee liften: donderdag overleg en actie aan Boerhaavelaan

De 'liftloze' flat aan de Boerhaavelaan - Foto via Google Maps - Streetview

Bewoners van een flat aan de Boerhaavelaan gaan donderdag actie voeren, omdat één van de drie identieke flats geen lift heeft. Dat is onveilig en bemoeilijk hun dagelijks leven, aldus de bewoners. Woningcorporatie Nijestee komt langs om met bewoners in gesprek te gaan en een petitie in ontvangst te nemen.

In alle flats is, tijdens de bouw, rekening gehouden met de komst van een lift door alvast een schacht te bouwen. Bij twee van de flats is dat in de loop der jaren gebeurd, maar bij de meest zuidelijke flat moeten bewoners nog elke dag de trap op. Bewoners zeggen dat dit al jarenlang voor problemen zorgt, want mensen met kinderwagens, zware boodschappen of fysieke gebreken kunnen ook alleen via de trap van en naar hun woning.

De lokale fractie van de SP ondersteunt de actie en roept meer bewoners op aanwezig te zijn tijdens het bezoek van Nijestee. Volgens fractievoorzitter Hans de Waard moet er snel iets gebeuren: “Drie flats, maar slechts twee liften. Dat is niet eerlijk en ook niet toekomstbestendig. Bewoners van de derde flat moeten elke dag opnieuw de trappen op, ongeacht hun gezondheid of mobiliteit. Wonen moet veilig, comfortabel en toegankelijk zijn voor iedereen. Dat dit nu niet het geval is, is simpelweg onacceptabel.”