Drie aannemers in de race om nieuwe Gerrit Krolbrug te bouwen

Foto: oogtv

Drie aannemerscombinaties hebben zich gemeld voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, zo meldt Rijkswaterstaat. Hiermee is de eerste stap van de aanbesteding voor het project afgerond.

Om welke aannemerscombinaties het precies gaat, wordt door Rijkswaterstaat niet bekendgemaakt. Wel gaat het volgens de organisatie om drie partijen die hebben laten zien dat zij genoeg ervaring hebben om dit complexe project, het bouwen van een brug midden in de stad, uit te kunnen voeren. De komende maanden gaat Rijkswaterstaat met de combinaties in gesprek over hoe de bouw het beste kan worden aangepakt. Naast de brug zelf, gaat het dan ook om de wegen ernaartoe en de aanpassing van de vaarweg. In de zomer van volgend jaar zal er een besluit worden genomen, op basis van de aanbiedingen, welke aannemer de brug gaat bouwen.

De nieuwe Gerrit Krolbrug wordt een hefbrug met twee vaste fiets- en voetgangersbruggen. Ook de wegen en kruisingen rond de brug worden aangepast. Zo komt er een nieuwe fietsstraat vanaf de Korreweg over de brug. Daarnaast wordt de omgeving rond de brug getransformeerd: onder meer wordt een deel van de oude rivier de Hunze teruggebracht in het landschap, wat zorgt voor een groenere uitstraling. Straks kun je onder de brug doorlopen en komen er meer plekken om langs het kanaal te recreëren.

Minimale overlast is daarbij een cruciaal punt, benadrukt Rijkswaterstaat. “Wat wij heel belangrijk vinden is dat de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast en hinder plaatsvinden”, schrijft de dienst. “Daarom vragen wij de aannemers om plannen te maken om de hinder voor de omwonenden, bedrijven en fietsers en wandelaars zoveel mogelijk te beperken. De komende maanden bekijken we samen met de aannemers hoe de nieuwbouw het beste kan worden uitgevoerd. Op de agenda staat onder andere het doornemen van het ontwerp van de brug en de volgorde van de werkzaamheden.”

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van 14 op 15 mei 2021 aangevaren door een binnenvaartschip. Het schip ramde de brug, wat resulteerde in onherstelbare schade aan het beweegbare deel van de brug. Sindsdien kan gemotoriseerd verkeer niet meer gebruikmaken van de verbinding. Fietsers en wandelaars maken gebruik van een tijdelijke brug. Tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug moeten zij waarschijnlijk omrijden via de Noordzeebrug of Oostersluis. Tegen deze omleiding is veel verzet.