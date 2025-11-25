‘Dovenfabriek’ De Verbinding is na bijna achttien jaar failliet

De Verbinding (foto: Denise Overkleeft)

De Verbinding, een fabriek waar prefab-bouwdelen worden gemaakt door veelal dove medewerkers, is failliet. Dat lag volgens het bedrijf al in de lijn der verwachting, nadat het half november uitstel van betaling aanvroeg en kreeg.

Eind vorige week sprak de rechtbank het faillissement uit en maandag werd de uitspraak openbaar gemaakt. Het faillissement geldt zowel voor de hoofdvestiging in Stad als voor de dochterbedrijven in Groningen, Leeuwarden en Rotterdam.

De Verbinding maakt kozijnen, dakkapellen en houtskeletbouwelementen. Het bedrijf viel op omdat een groot deel van de werknemers doof of slechthorend was. Van de ongeveer 36 medewerkers waren er twintig doof. Oprichters Toine van Bijsterveld en Carola Kaandorp, ouders van een doof kind, wilden met het bedrijf een plek creëren waar dove mensen wel een eerlijke kans kregen op werk.

De fabriek begon in 2007 in Groningen, onder meer vanwege de nabijheid van het doveninstituut Guyot (Kentalis). Later kwamen er vestigingen bij en nam De Verbinding andere bedrijven over, zoals de Ambachtelijke Timmerfabriek in Groningen en Dakkapellen Leeuwarden.

Het bedrijf stond bekend als een van de stilste fabrieken van Nederland en kreeg in de loop der jaren meerdere prijzen voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het stel nam eind 2023 afscheid van het bedrijf en droeg het stokje over aan een nieuwe directeur.