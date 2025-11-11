Dorkwerderbrug zeker tot zondag afgesloten voor wegverkeer

Foto: Joris van Tweel

De onlangs aangevaren Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal blijft zeker tot zondag gesloten voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de brug nog langer gesloten wordt. Het scheepvaartverkeer kan wel langs de brug.

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat de brug aanzienlijke schade heeft opgelopen doordat een binnenvaartschip de brug afgelopen vrijdag ramde.

Daardoor sluit de brug niet goed en moest de brug afgesloten worden voor het wegverkeer. Onduidelijk is nog of er ook verborgen schade is. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Mogelijk heeft de dichte mist op die dag meegespeeld bij de aanvaring.