Ook fiets- en wandelverkeer voorlopig niet over Dorkwerderbrug na ontdekking nieuwe schade

Foto: Judith Hovius

Rijkswaterstaat laat de Dorkwerderbrug toch weer omhoog staan, dit keer voor onbepaalde tijd. Volgens Rijkswaterstaat is bij nieuwe inspecties extra schade gevonden. Daardoor is de bediening van de brug niet meer veilig.

De Dorkwerderbrug werd op vrijdag 7 november aangevaren door een vrachtschip, waarbij aanzienlijke schade ontstond. De week na de aanvaring stond de brug open, in afwachting van inspectie. Anderhalve week geleden ging het brugdek weer omlaag om fietsers en voetgangers doorgang te geven, omdat uit eerste onderzoeken bleek dat dit weinig extra belasting gaf.

“Deze nieuwe ontdekking is een tegenvaller”, aldus relatiemanager Erik van der Stouwe van Rijkswaterstaat. “Nu we dit weten, moeten we veiligheid op één zetten en de brug voorlopig omhoog laten. Voor de voetgangers en fietsers is dit heel vervelend.”

Nu is duidelijk dat niet alleen de stalen constructie van het brugdek is beschadigd. Ook het bewegingswerk van de brug is kapot, het systeem dat zorgt voor dat de brug veilig open en dicht kan. Omdat niet zeker is dat dit nog betrouwbaar werkt, kiest Rijkswaterstaat ervoor het brugdek toch weer omhoog te zetten en niet meer te laten zakken, zodat de scheepvaart in ieder geval door kan gaan. Dat betekent dat alle verkeer moet omrijden via de brug bij Aduard en de Noordzeebrug.

Hoe lang de brug dit keer onbruikbaar blijft voor wegverkeer is onduidelijk, besluit Van der Stouwe: “We werken hard aan oplossingen, maar voor een tijdsindicatie is het nu nog te vroeg.”