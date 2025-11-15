Dorkwerderbrug blijft tot zeker dinsdag dicht; gemotoriseerd verkeer zal ook daarna moeten omrijden

Foto: Judith Hovius

De Dorkwerderbrug blijft in ieder geval tot dinsdag 18 november afgesloten voor het fiets- en wandelverkeer. Rijkswaterstaat laat zaterdag weten dat ook daarna gemotoriseerd verkeer nog geen gebruik zal kunnen maken van de brug, die ruim een week geleden werd aangevaren.

“Komende dinsdag gaan we samen met de aannemer de hele dag aan de brug werken om deze weer werkend te krijgen”, vertelt Rijkswaterstaat. Als dat lukt, kan de brug aansluitend alleen door voetgangers en fietsers gebruikt worden. Gemotoriseerd verkeer moet tot nader order omrijden via de brug bij Aduard of de Noordzeebrug. Hoe lang de brug nog dicht blijft voor het autoverkeer, is onduidelijk.

De Dorkwerderbrug werd op vrijdag 7 november aangevaren door een vrachtschip. De aanvaring veroorzaakte aanzienlijke schade, waardoor de brug niet goed sluit. Om scheepvaartverkeer mogelijk te houden, staat het brugdek voorlopig omhoog. “Onduidelijk is nog of er verborgen schade is. Dit moet uit verder onderzoek blijken.” De toedracht van de aanvaring, waarbij mogelijk dichte mist een rol speelde, wordt door de politie onderzocht.

Verslaggever Judith Hovius maakte een reportage over het onderwerp: