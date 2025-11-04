Donar verliest uitwedstrijd tegen CSO Voluntari

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar speelde dinsdagavond in Roemenië zijn vierde wedstrijd in de European North Basketball League. De Groninger basketballers konden goed meekomen met het nog ongeslagen CSO Voluntari, maar moest in de laatste minuten toch buigen voor de tegenstander: 97-91.

Donar had een prima start, maar leed wel veel balverlies; een probleem dat ook in de rest van de wedstrijd zou blijven. Hieruit wisten de Roemenen veel punten te scoren. Aan het eind van het eerste kwart had de thuisploeg een gat van 10 punten geslagen: 33-23. Daarna volgde een sterke fase van Donar, met een 0-7 run. Bij rust was Donar 4 punten ingelopen: 50-44.

Na rust ging het snel mis. Dane Erikstrup pakte al binnen een minuut zijn vierde persoonlijke fout en moest naar de bank. De thuisploeg liep eerst uit naar 70-52. Vervolgens kwam Donar terug door met name Evan Taylor en Malik Miller, waardoor het verschil aan het eind van het derde kwart slechts 3 punten was: 70-67.

Ook in het laatste kwart kon Donar lange tijd in het spoor van de thuisploeg blijven, kon na 82-80 niet doordrukken. CSO Voluntari liep uit naar een comfortabele voorsprong en wist net niet de 100-puntengrens te doorbreken.

Topscorers bij Donar waren Malik Miller met 17 punten, Dane Erikstrup en Austin Luke met beiden 15 punten en Damian Forrest met 14 punten. Bij CSO Voluntari was Michael Caffey topscorer met 30 punten.

Komende zaterdag speelt Donar weer een wedstrijd in de BNXT League. In Leiden is ZZ Leiden dan de tegenstander.