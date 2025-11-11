Donar trekt in slotfase winst naar zich toe tegen Leuven Bears

Donar-speler Dane Erikstrup (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zich dinsdagavond gerevancheerd voor de wanprestatie van afgelopen zaterdag tegen ZZ Leiden. De Groninger basketballers wonnen in eigen huis van Stella Artois Leuven Bears: 82-76.

Donar kwam in de openingsfase nog met 4-0 voor, maar via 4-7 eindigde het eerste kwart in 12-19. Door de goede verdediging van de Belgen had Donar moeite om tot scoren te komen. In het tweede kwart werd het verschil zelfs even 11 punten bij 23-34. Daarna kwam de thuisploeg sterk terug tot 34-34. Bij rust was er een kleine achterstand: 38-41.

Na rust trok Donar langzaam maar zeker de wedstrijd naar zich toe. Mede dankzij veel punten van Dane Erikstrup kwam Donar op 60-51. Helaas volgde daarna een 0-8 run, waardoor de stand aan het eind van het derde kwart 60-59 was. In het laatste kwart had Donar lange tijd een voorsprong, die tot het einde kon worden vastgehouden.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 21 punten, Damian Forrest met 14 punten en Malik Miller en Evan Taylor met beiden 13 punten. Bij Leuven Bears was Kelton Talford topscorer met 17 punten.

Donar staat op de zesde plaats in de BNXT League met 10 punten uit 8 wedstrijden. Komende vrijdag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau in Hasselt tegen Hubo Limburg United.