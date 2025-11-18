Diverse bekeuringen uitgeschreven bij verkeerscontrole: “Jongen van 12 zat op gestolen fatbike”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeerscontrole in de wijk Vinkhuizen heeft de politie dinsdagavond tien bekeuringen uitgedeeld. Eén persoon werd aangehouden.

“De controle vond plaats in de omgeving van het politiebureau aan de Diamantlaan”, vertelt de politie. “Wij hebben diverse voertuigen en personen gecontroleerd. In totaal hebben we tien bekeuringen uitgeschreven.”

De aanhouding betrof een 12-jarige jongen. Bij de controle bleek dat hij op een gestolen fatbike zat. Hij is overgebracht naar het politiebureau, waar hij een verklaring mocht afleggen en zijn ouders zijn geïnformeerd.

Naast de aanhouding lag de focus op verkeersveiligheid en -regels. Vier bekeuringen werden uitgeschreven aan personen die hun telefoon vasthielden tijdens het fietsen. Twee boetes waren er voor eigenaren van fatbikes waarvan de remmen niet goed werkten.

Verder werden bekeuringen uitgedeeld aan een persoon wiens bromfiets sneller kon rijden dan is toegestaan, vanwege het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en het rijden zonder rijbewijs op een scooter. Eén bromfiets kreeg een WOK-melding. Een WOK-melding staat voor ‘Wachten Op Keuring’ en betekent dat een voertuig niet voldoet aan de wettelijke eisen en niet meer mag worden gebruikt op de openbare weg totdat het is goedgekeurd.

Of de politie vaker dergelijke controles uit gaat voeren is onbekend.