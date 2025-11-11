Dit zijn de genomineerden voor het Sportgala Groningen van dit jaar

Foto: Sportgala Groningen

De genomineerden voor het Sportgala Groningen 2025 zijn bekend. Inwoners kunnen tot en met 30 november stemmen op hun favoriet in de categorieën Sporter, Sportploeg en Aangepaste Sport. Het gala vindt plaats op maandag 8 december in Martiniplaza.

Voor de titel Sporter van het jaar zijn schaatser Jenning de Boo, discuswerpster Jorinde van Klinken en meerkampster Sofie Dokter genomineerd. In de categorie Sportploeg van het jaar maken de dames van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club, het Judoteam Groningen en Donar U-19 kans op de prijs.

Het Sporttalent van het jaar wordt gekozen door de Sportprijscommissie. De genomineerden zijn roeister Marg van der Wal, wielrenster Roos Müller en voetballer Luciano Valente. Bij de Aangepaste Sport zijn Jacques van Poppen (para-mennen), Thijn Buigholt (handbiken) en Marjolein Uitham (para-kano) genomineerd.

Breedtesportprijs

Daarnaast wordt tijdens het Sportgala ook weer de Breedtesportprijs uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor iemand of een organisatie met Groningse roots die zich op een bijzondere manier inzet voor de breedtesport in de provincie. Uit elke gemeente dingt één kandidaat mee die wordt gekozen door een deskundige jury.

De gemeente Groningen heeft de Parkrun in het Stadspark genomineerd. De gemeente noemt de organisatie achter de Parkrun er één die is uitgegroeid tot een ‘hechte en inspirerende gemeenschap van studenten, jonge ouders, ouderen, mantelzorgers en mensen die herstellen van een blessure of moeilijke periode’: “Iedereen beweegt op zijn eigen tempo en met zijn eigen motivatie. Na afloop is er altijd tijd voor een gezamenlijk kopje koffie of thee, waardoor sport en ontmoeting hand in hand gaan.”

De Stadspark Parkrun laat zien hoe laagdrempelig sport kan zijn en hoe beweging kan bijdragen aan gezondheid, verbinding en veerkracht – een prachtig voorbeeld van breedtesport in zijn puurste vorm.

Publiek mag stemmen

Stemmen en meer informatie zijn te vinden op de website van het Sportgala Groningen.

.