Dit jaar zeven meer studenten aan Hanze dan jaar geleden, tweejarige opleidingen houden aantal in balans

De Hanze heeft dit schooljaar 6.585 nieuwe studenten ingeschreven, zeven meer dan vorig jaar. De balans komt met name door studenten die masters volgen en een aantal korte, tweejarige opleidingen.

De stijging komt vooral door twee nieuwe zogenaamde ‘Associate degree’-opleidingen, tweejarige opleidingen die qua niveau tussen mbo-4 en hbo in zitten. Ook het aantal masterstudenten steeg licht.

Daarentegen daalde het aantal studenten aan voltijd bacheloropleidingen met 3,6 procent naar 5.163 studenten. Vooral opleidingen in het economisch en communicatiedomein kregen minder nieuwe studenten. Tegelijk groeiden opleidingen zoals Vastgoedkunde, Dans en Chemische Technologie met meer dan 65 procent. Deeltijd bachelors kregen bijna twaalf procent meer instroom.

Ook de internationale instroom daalde opnieuw. Dit komt waarschijnlijk door de landelijke discussie over internationalisering, oftewel het onevenredig aantal buitenlandse studenten en Engelstalige opleidingen. Volgens de Hanze zorgt dit mogelijk voor een minder gunstige reputatie van Nederland als onderwijsland voor internationals.