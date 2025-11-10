Dinsdag veelal droog met bewolking, temperatuur rond de 13 graden

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Na een koude en bewolkte maandag, gaat Groningen voor korte tijd wat aangenamere temperaturen tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis tikt de temperatuur donderdag de 16 graden aan, waarna het weer wat kouder wordt.

“Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is veel bewolking maar het kan af en toe even opklaren. Met 13 graden als maximumtemperatuur is het zacht en de wind uit het westen tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4.

Woensdagochtend valt lokaal een buitje. Verder is er veel bewolking, breekt af en toe de zon even door en wordt het 15 graden bij een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4.

Donderdag wordt het met 16 graden nog een graadje warmer. Daarna draait de wind naar het noorden en wordt het geleidelijk aan een stuk kouder.

Donderdag wordt het met 16 graden nog een graadje warmer. Daarna draait de wind naar het noorden en wordt het geleidelijk aan een stuk kouder.