Dinsdag blijft het droog en is het overwegend zonnig

Foto: Joris van Tweel

Dinsdag kan de paraplu thuis blijven en worden verruild voor een zonnebril. Het wordt namelijk een heerlijke herfstdag met zon en een aangename temperatuur van zo’n 15 graden.



Dinsdag lijkt het droog te blijven met af en toe zon. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 15 graden. In de avond is er kans op een klein buitje en daalt de tempratuur naar zo’n 10 graden.

Woensdag kan er een spatje regen vallen, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt dan 16 graden met een matige tot vrij krachtige zuidenwind. In de avond en nacht daalt de tempratuur dan naar 11 graden.

Donderdag blijft het droog met soms wat zon en 14 tot 16 graden. In de nacht is het dan wel kouder met een minimum tempratuur 7 graden.

Vrijdag en zaterdag laat de zon zich geregeld zien en de temperatuur doet een stapje terug tot een graad of 13 op zaterdag. In de nachten is er kans op mist.