Dinsdag bewolkt met zon en af en toe een bui

De komende dagen worden droge perioden met opklaringen afgewisseld met neerslag die soms een winters karakter heeft.

Door Johan Kamphuis

Dinsdag is er veel bewolking en schijnt af en toe de zon. Hier en daar valt een (winterse) bui en het wordt 7 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag nacht daalt het kwik tot 1 graad en vallen er perioden met regen met kans op wat smeltende sneeuw.

Woensdagochtend zijn er perioden met regen en wordt het in de middag droog. Dan klaart het af en toe op en het is waterkoud bij 4 graden. In de nacht minima rond het vriespunt.

Donderdag is het rustig, is er wat zon en valt er een winterse bui. Verder overheersen wolken maar kan het af en toe even opklaren. Het wordt 5 graden met in de nacht lichte vorst, -1 tot -3 graden.

