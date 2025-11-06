Dertig kilometer wordt de snelheidsnorm in heel Groningen

Foto via Google Maps - Streetview

Dertig kilometer wordt in Groningen de snelheidsnorm. Er komen het komend jaar bijna vijftig straten bij waar niet harder gereden mag worden dan dertig.

In feite komt het erop neer dat alleen op de ringwegen en de straten daar naartoe 50 kilometer of meer gereden mag worden.

Het gemeentebestuur denkt dat de straten er veiliger van worden en er minder ongelukken komen. Ook is er sprake van minder geluid, trillingen en luchtvervuiling.

Daarvoor zijn diverse acties nodig zoals snelheidsremmende maatregelen, borden en het aanpassen van de stoplichten.

De fietser en de voetganger krijgen meer ruimte. Zo komen er nieuwe fietsstroken en worden bestaande fietsstroken verbreed.