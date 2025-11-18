Defibrillator gestolen uit buurtcentrum Kostverloren: “Waarom doe je zoiets?”

De kast waar normaal de defibrillator hangt is leeg. Foto: ingezonden

Onbekenden hebben vorige week de defibrillator uit het buurtcentrum aan de Jacob van Ruysdaelstraat in de wijk Kostverloren gestolen. De wijkvereniging doet dinsdag een dringende oproep aan de dader: breng het apparaat terug, anders volgt aangifte.

“Naar alle waarschijnlijkheid is het apparaat vorige week dinsdag gestolen”, vertelt secretaris Leendert van der Laan van de wijkvereniging. “Aanvankelijk dachten we dat het apparaat gebruikt was voor een medisch noodgeval, maar toen we op onderzoek uit gingen, bleek de camera die hier gericht op staat, gedraaid te zijn. Wij gaan dus uit van diefstal.”

De wijkvereniging baalt enorm: “Waarom doe je zoiets? Zo’n apparaat is ontzettend belangrijk. Het kan het hulpmiddel zijn om iemands leven te redden. En dat ga je stelen? Wij begrijpen dat echt niet.”

Het apparaat hing er nog maar kort. “In juni hebben we de defibrillator geïnstalleerd. Het heeft 2.200 euro gekost. Als wijkvereniging moet je al heel goed nadenken waar je het geld aan uitgeeft, maar dit vonden we belangrijk om te realiseren. Het geeft een stukje veiligheid. Als er wat gebeurd, dan weet je dat dit apparaat in de buurt is.” De secretaris vertelt dat het apparaat niet 24/7 toegankelijk was. “Het hangt in een halletje van het buurtcentrum. We hebben dit samen geïnitieerd met Openbare Jenaplanschool De Petteflet die bij ons in het gebouw zit. Als de school open is, of er vinden activiteiten plaats in ons gebouw, dan is dit halletje toegankelijk.”

Waar het apparaat gebleven is, is een raadsel. “Het hing in een kast. Als je deze opent, klinkt er een alarm. Als je de kast sluit stopt het alarm weer. Er moet dus vorige week een alarm hebben geklonken. Wij zijn benieuwd of mensen iets gezien of gehoord hebben.”

De vereniging gaat nog deze week aangifte doen bij de politie. De secretaris sluit af met een oproep: “Mocht iemand het apparaat om welke reden dan ook meegenomen hebben, en daar nu veel spijt van hebben: breng het terug. Hang het terug in de kast. Mocht de defibrillator er morgen, woensdag, weer hangen, dan is er voor ons ook geen reden meer om aangifte te doen. En dan komt bij ons weer een beetje het vertrouwen terug in de mens. Want deze actie heeft bij ons wel iets geknakt. Ook bij andere mensen in de buurt: dit is het gesprek van de dag.”

Voor inwoners in de wijk Kostverloren bevindt de dichtstbijzijnde AED zich volgens deze kaart nu aan de Rubensstraat. Deze is 24/7 beschikbaar.