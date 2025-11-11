De Zeecontainer verzamelt spullen voor kerstpakketten

Het is nog maar half november, maar bij Kledingbank De Zeecontainer aan de Pop Dijkemaweg zijn de vrijwilliger al druk bezig met de voorbereidingen voor de feestdagen. De stichting die gratis kleding, schoenen en speelgoed verstrekt aan mensen met een minimaal inkomen, verzamelt deze weken ook spullen voor kerstpakketten.

Met de pakketten wil De Zeecontainer ervoor zorgen dat ook gezinnen die het financieel moeilijk hebben de feestdagen op een warme manier kunnen vieren.

Naast het uitdelen van kleding organiseert De Zeecontainer het hele jaar door activiteiten voor klanten en kinderen. Wie wil bijdragen, kan kleding, speelgoed of levensmiddelen inleveren bij De Zeecontainer aan de Pop Dijkemaweg. Een donatie doen kan via de website van De Zeecontainer.