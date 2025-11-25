De eerste Stadsoppas van Nederland opent aankomende maandag de deuren in de Zwanestraat

Nora Coopman opent aankomende maandag in de Zwanestraat de allereerste Stadsoppas van Nederland.

Met haar nieuwe concept wil de 21-jarige ondernemer ouders de mogelijkheid bieden om hun kinderen kortdurend op te vangen, bijvoorbeeld voor een snelle boodschap, een afspraak of een moment voor zichzelf.

Volgens Coopman sluit de Stadsoppas een gat dat reguliere kinderopvanglocaties niet opvullen. “Ouders kunnen hun kinderen hier één tot drie uur laten spelen,” legt ze uit. “Een kinderdagverblijf is vaak voor de hele dag, terwijl wij juist flexibel willen zijn.”

Het idee ontstond toen Coopman zelf in de kinderopvang werkte en merkte hoeveel behoefte er was aan opvang voor spontane momenten. “Veel ouders zoeken iets voor die momenten tussendoor. Dan is het handig dat je hier even terecht kunt.”

De Stadsoppas richt zich vooral op kinderen van 1 tot 4 jaar, maar ook oudere kinderen zijn welkom. De ruimte is ingericht op kindhoogte en medewerkers organiseren dagelijks activiteiten. “We doen elke dag iets creatiefs, we bakken veel, en er is ook een koffiehoekje en een klein vintagewinkeltje voor kinderkleding,” vertelt Coopman.

Ouders kunnen online een tijdslot boeken. Nog vóór de opening is de belangstelling al groot: meerdere ouders hebben zich al aangemeld om gebruik te maken van de Stadsoppas.