De Brug sluit jubileumjaar feestelijk af met Bocce-toernooi op 13 december

Foto: liz west - Bocce Court, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14997741

De Brug Groningen, de organisatie die al vijftig jaar sport en spel organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking, sluit haar jubileumjaar in december af met een Bocce-toernooi. Sinds maart dit jaar werd elke maand een speciaal sportevenement georganiseerd in het kader van het Special Olympics Evenement.

Het Bocce-toernooi is het laatste hoogtepunt in deze reeks en vindt plaats op vrijdag 13 december in de eigen sporthal De Brug aan de Donderslaan in de stad.

Wat is Bocce?

Bocce is een Italiaans balspel dat verwant is aan jeu de boules en bowls. Het is een laagdrempelige sport die wereldwijd door miljoenen personen met een verstandelijke beperking wordt beoefend als vast onderdeel van het Special Olympics International Programma.

“Wij zijn voorloper geweest om deze activiteit een aantal jaren geleden in ons land te introduceren,” laat De Brug Groningen weten. “Inmiddels wordt Bocce volop gespeeld tijdens zowel de Nationale Spelen als regionale Special Olympics. Het doel is simpel: je eigen ballen zo dicht mogelijk bij een kleinere witte bal, de ‘pallina’, rollen om punten te scoren.”

Het toernooi wordt officieel geopend door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. Voor de competitie wordt samengewerkt met Jeu de Boulesclub ‘Pret le But’, die de scheidsrechters levert.