De Boo schaatst tweede tijd op 500 meter Calgary, Koreaan troeft giganten af

Jenning de Boo heeft zaterdagavond de tweede tijd geschaatst op de eerste omloop van de vijfhonderd meter op de wereldbekerwedstrijden in Calgary. Het goud ging verrassend naar de Koreaan Jun-Ho Kim.

De Boo kwam in de laatste rit in actie tegen de Japanner Wataru Morishige. De rit begon met een valse start omdat De Boo niet stilstond, wat leidde tot een oponthoud. De 21-jarige schaatser uit Groningen legde de eerste honderd meter af in 9.67, wat voor hem een prima opening is. Morishige zette 9.52 op de klok. In de volle ronde kwam De Boo tot een maximumsnelheid van 60,5 kilometer per uur. Dat was langzamer dan vorige week bij de wedstrijd in Salt Lake City, waar hij 62,2 kilometer per uur aantikte en de snelste tijd neerzette. Dat lukte nu niet: de 34.02 was goed voor een tweede tijd. Morishige noteerde 34.15, de zesde tijd.

“Morgen een nieuwe ronde”

“De start was niet perfect”, liet De Boo na afloop weten. “De starter (Xuefeng Deng uit China) wachtte lang met schieten. Dat was niet in mijn voordeel. Het contrast is ook heel groot: je wilt ontzettend graag weg, maar er wordt aan jou gevraagd om muisstil te blijven staan.” Hij vervolgde: “Bij een perfecte start had er vandaag een 33’er ingezet. Ik had vandaag kunnen winnen, maar ik heb dat niet gedaan. Mijn rit was slordig, maar morgen heb ik een tweede kans. Alles wat ik vandaag fout deed, ga ik morgen goed doen.” Vorige week in Salt Lake City ging het bij de eerste omloop van de vijfhonderd meter ook niet goed en noteerde De Boo een tiende tijd: “Dit is een voorteken”, zegt De Boo met een grote glimlach. “Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met een beetje geluk wil ik een dikke 33’er rijden.”

Stolz en Koshkin

De vijfhonderd meter was de afgelopen twee jaar het domein van de Amerikaan Jordan Stolz. Maar dit seizoen heeft tot dusverre geleerd dat er meerdere kanshebbers zijn die de afstand kunnen winnen. Stolz nam het in de negende rit op tegen Yevgeniy Koshkin, een andere grote kanshebber. De 22-jarige Koshkin, uit Alma Ata, heeft een erg snelle honderd meter in de benen. Dat liet hij ook zaterdagavond zien: hij kwam door in 9.31, de snelste tijd ooit gereden. Stolz opende in 9.53. Koshkin leek de perfecte rit te schaatsen. Bij de kruising kon hij optimaal profiteren, maar in de laatste bocht ging het mis. Hij durfde niet met volle snelheid de bocht door, kwam te veel omhoog, verloor snelheid, en werd daardoor op het laatste rechte stuk voorbij gestreefd door Stolz. Stolz noteerde officieel 34.02. Dat is dezelfde tijd als De Boo, die echter op zeven duizendste sneller was. Koshkin noteerde 34.65, de zeventiende tijd.

Meer schaatsers hadden moeite met het harde ijs; dit is ongebruikelijk in Calgary, waar het ijs normaal gesproken zachter is, wat meer grip en minder risico op valpartijen geeft. Zo gingen Tatsuya Shinhama en Bjørn Magnussen onderuit. Magnussen reed in de zevende rit tegen Jun-Ho Kim uit Zuid-Korea. Kim won drie jaar geleden voor het laatst een wereldbekerwedstrijd, toen ook in Calgary. Kim opende in 9.39, wat voor hem erg snel is. De volle ronde kon hij optimaal benutten, waarbij hij geen last had van de valpartij. Hij finishte in 33.99, wat uiteindelijk de snelste tijd bleek te zijn.

Sebas Diniz

Andere kanshebbers op deze afstand zoals Tingyu Gao uit China (elfde tijd), Marek Kania uit Polen (achtste tijd) en Marten Liiv uit Estland (dertiende tijd) kwamen er niet aan te pas. Resultaat was er wel voor de Nederlander Sebas Diniz. Hij kwam in de tweede rit in actie en opende in 9.51. Na vijfhonderd meter zette hij een 34.11 op de klok, een persoonlijk record. En een tijd die lang bovenaan bleef staan. Uiteindelijk was het goed voor de vijfde tijd.