De Boo buiten het podium op 500 meter in Calgary, Jordan Stolz stelt orde op zaken

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is Jenning de Boo zondagavond niet gelukt om voor een verrassing te zorgen op de tweede omloop van de vijfhonderd meter op de wereldbekerwedstrijden in Calgary. De Groningse schaatser bleef steken op de vijfde tijd, terwijl Jordan Stolz orde op zaken stelde en het goud pakte.

De Groningse schaatser kwam in de negende rit in actie tegen Tingyu Gao uit China. Van tevoren had De Boo laten weten iets bijzonders te willen doen in Calgary, een baan die hem ligt, met de hoop een mooie ’33 neer te zetten.

Bij de start zat het De Boo echter niet mee. Starter Brian Molenda uit Amerika constateerde dat De Boo niet stilstond en gaf hem een valse start. Daarna waren beide mannen wel goed weg. De Boo legde de eerste honderd meter af in 9.68, gelijk aan zaterdag. Gao noteerde 9.38. Bij de kruising kon De Boo optimaal profiteren van de Chinees. Bij het ingaan van de laatste binnenbocht bereikte de 21-jarige Groninger een snelheid van 60,5 kilometer per uur. Uiteindelijk kwam hij in 34.07 over de streep en versloeg daarmee Gao (34.19). Uiteindelijk bleef hij wel steken op de vijfde tijd.

“De tank was een beetje leeg”, reflecteert De Boo na afloop. “Dit weekend heb ik vijf races gereden. Vorig jaar merkte ik dat ook. De laatste dag valt zwaar. En ik schrok ook behoorlijk van Gao. Uiteraard had ik mij daarop ingesteld. Maar als het startschot klinkt, dan is Gao weg als een pistool. Ik raakte daardoor wat in paniek. Alles riep in mij dat ik er achteraan moest. Uiteraard weet ik dat ik het van de ronde moet hebben, en ik versloeg hem ook. Maar de vijfde tijd: ik wil meedoen voor het podium.”

Stolz herpakt zich, kanshebbers strijden

De vier vijfhonderd meters die tot dusverre dit seizoen zijn verreden hebben laten zien dat de concurrentie op scherp staat. De afgelopen twee jaar was Jordan Stolz uit Amerika oppermachtig, maar de 21-jarige Amerikaan is niet langer zeker van goud, nadat hij zaterdag derde werd. En ook vorig weekend pakte hij niet de volledige buit.

Stolz nam het in de achtste rit op tegen Jun-Ho Kim, de winnaar van zaterdag. Kim schoot bij de start als een pijl weg en noteerde 9.45. Stolz legde de eerste honderd meter af in 9.53. In de volle ronde kwam de Amerikaan tot een snelheid van 61,4 kilometer per uur. Bij de finish noteerde hij 33.79, wat uiteindelijk de snelste tijd bleek te zijn. Kim kwam in 33.99 over de finish, de derde tijd.

Een andere kanshebber is de Pool Damian Żurek. In Salt Lake City zette hij al de tweede tijd neer op deze afstand. Żurek kwam in de laatste rit in actie tegen Wataru Morishige uit Japan. De Pool opende in 9.69, Morishige noteerde 9.62. Uiteindelijk finishte Żurek in 33.85. Naast de tweede tijd, ook een persoonlijk record en een nieuw Pools record. Morishige kwam in 34.00 door, de vierde tijd.

Angst bij Koshkin

Niet iedereen kende een succesvolle dag. Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan, die vorig seizoen nog de laatste wereldbekerwedstrijd op deze afstand won, had wederom pech. De 22-jarige schaatser uit Alma Ata, die een erg snelle honderd meter in de benen heeft, nam het in de zevende rit op tegen de Chinees Zhiwen Xue. Koshkin opende in 9.35, maar net als een dag eerder ging het in de laatste bocht mis. Aarzelend en angstig sneed hij de bocht aan, moest vervolgens met verschillende capriolen en handen aan het ijs overeind zien te blijven en verloor veel snelheid. Hij finisht in 34.54, de twintigste tijd. Hierdoor zal hij bij de volgende wereldbekerwedstrijd in de B-groep moeten starten. Xue noteerde 34.48, de achttiende tijd.

Die volgende wereldbekerwedstrijd vindt over twee weken plaats in Heerenveen. De Boo: “Ik ben tevreden met hoe het deze twee weekenden zijn gegaan. Natuurlijk had ik het op sommige momenten graag anders gezien, maar ik stap morgen tevreden in het vliegtuig. Waar ik het meest van genoten heb? Dat was de battle op de duizend meter tegen Stolz, afgelopen vrijdag. En ook de 33,6 die ik vorige week reed in Salt Lake City was heel mooi. Vanavond gaan we met de ploeg lekker uiteten. Ik ga een grote steak eten. De komende dagen ga ik herstellen. We gaan fietsen in Spanje, en ondertussen ga ik mij opladen voor de wereldbekerwedstrijden in Thialf.”