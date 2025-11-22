Dagblad van het Noorden verhuist naar Niemeyer-fabriek

Foto: Joris van Tweel

Het Dagblad van het Noorden verhuist over ongeveer drie jaar naar de voormalige Niemeyer-fabriek aan de Paterswoldseweg. Dit heeft de krant bekendgemaakt.

De verhuizing is opmerkelijk, omdat het historische pand momenteel wordt getransformeerd tot een AI-fabriek. Deze fabriek moet een dynamische plek worden waar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken met de nieuwste technologieën.

Dat de redactie van de krant zich op deze plek gaat vestigen, is te danken aan architect Jurjen van der Meer. Van der Meer is betrokken bij de transformatie van het gebouw en benaderde de hoofdredactie. Zijn motief: hij vindt dat het Dagblad niet in de AI-hub mag ontbreken, gezien de digitale transformatie waarin de media zich bevindt.

Voor de krant is de verhuizing een praktische en interessante optie. Sinds 1994 is de redactie gevestigd aan de Lübeckweg, een locatie die te groot is geworden nu het drukken van de krant al sinds 2010 volledig in Leeuwarden plaatsvindt. Op de nieuwe locatie gaat het Dagblad ruim 1.200 vierkante meter in beslag nemen van de in totaal 40.000 beschikbare vierkante meters. De verhuizing wordt medio 2028 verwacht.