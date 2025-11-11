Dagblad van het Noorden moet bezuinigen, Sikkom moet meer video’s maken

Het Dagblad van het Noorden moet anderhalf miljoen euro bezuinigen van het Belgische moederbedrijf Mediahuis. Dat meldt RTV Noord dinsdagochtend. Volgens hoofdredacteur Evert van Dijk heeft dit nauwelijks gevolgen voor de redactie.

Op een enkel geval na vallen er geen gedwongen ontslagen. Wel gaan sommige medewerkers met vervroegd pensioen en verdwijnen er enkele functies bij de technische afdeling. Die taken worden voortaan binnen het mediabedrijf centraal uitgevoerd.

De bezuinigingen zouden vooral komen door stijgende kosten door duurdere distributie, wisselende papierprijzen. Ook brengen advertenties minder op dan voorheen, al blijft het aantal abonnees stabiel.

Daarnaast krijgt stadsblog Sikkom een andere koers. De nadruk komt minder te liggen op tekst en meer op korte video’s voor sociale media. Daarmee wil de redactie beter aansluiten bij de manier waarop jongeren nieuws volgen, vooral via TikTok. Die verandering wordt volgens de krant stap voor stap doorgevoerd. De aanpassing is onderdeel van een modernisering van het platform en staat los van de bezuinigingen bij het moederbedrijf.