Curaçao met drie Stadjers in de ploeg dicht bij kwalificatie WK

Foto Andor Heij: PKC'83 - Pelikaan S Rechts Jearl Margaritha

Curaçao, met drie Stadjers in de ploeg, is dichtbij kwalificatie voor het WK in 2026. Donderdagnacht werd met 7-0 gewonnen van Bermuda.

Concurrent Jamaica speelde met 1-1 gelijk tegen Trinidad & Tobago. Dat betekent dat Curaçao aan een gelijkspel in de laatste wedstrijd tegen Jamaica voldoende heeft om zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. De broers Leandro Bacuna, (strafschop) en Juninho Bacuna scoorden allebei. De derde Stadjer in de ploeg is Jearl Margaritha. Woensdagochtend om 2.00 uur, Nederlandse tijd, speelt Curaçao uit tegen Jamaica.

Ook Suriname, met FC Groningen doelman Etienne Vaessen onder de lat, staat met een half been in het WK. In Paramaribo werd met 4-0 gewonnen van El Salvador. In de laatste wedstrijd speelt Suriname thuis tegen directe concurrent Panama. Suriname heeft een beter doelsaldo en heeft aan een remise voldoende. Ook Suriname speelt woensdagochtend.