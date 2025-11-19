Curaçao met drie Groningers naar WK Voetbal; Suriname speelt play-offs

Foto Andor Heij. Leandro Bacuna

Het team van Curaçao heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst voor het WK Voetbal van komende zomer. Curaçao speelde met 0-0 gelijk in en tegen Jamaica.

In de selectie zitten drie stadjers: de broers Leandro en Juninho Bacuna en Jearl Margaritha. De wedstrijd leek in 0-0 te eindigen; net voldoende voor het kleinste land ooit (met slechts 155 duizend inwoners) dat gaat deelnemen aan het WK. Een penalty in de blessuretijd voor Jamaica leek noodlottig te worden, maar de VAR zette een streep door de strafschop. De plaatsing zorgde voor grote vreugde bij de fans overzee en in Nederland.

Suriname verloor met 3-1 van Guatemala en moet zijn deelname aan het WK afdwingen via de play-offs in maart. Etienne Vaessen, doelman van FC Groningen, maakt deel uit van de Surinaamse selectie. Omdat hij woensdag ziek was, werd hij vervangen door Warner Hahn. De andere deelnemers aan de play-offs zijn Nieuw-Caledonië, Bolivia, Irak, Jamaica en de Democratische Republiek Congo.

Suriname leek zelfs de play-offs mis te lopen, maar door een eigen doelpunt van Guatemala in de blessuretijd eindigde Suriname nog net bij de beste twee nummers twee.

Het WK wordt in juni en juli volgend jaar afgewerkt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland plaatste zich eerder al voor het toernooi.