College maakt zich geen zorgen over achterblijvende verkoopcijfers Suikerzijde

Impressie via Gemeente Groningen

Het college maakt zich geen zorgen over de verkoopcijfers van woningen op de Suikerzijde. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen naar aanleiding van vragen van de VVD die stelt dat de verkoopcijfers achterblijven.

Volgens Rik Heiner van de VVD heeft de tegenvallende verkoop niet alleen te maken met de hoge woningprijzen: “In de wijk is er sprake van onvoldoende mogelijkheden om te parkeren, aangezien dit alleen mogelijk is in parkeerhubs. Eerder wuifde het college die zorgen weg met de opmerking dat mensen zelf kunnen kiezen om hier niet te gaan wonen. Maar dat lijkt nu, kijkend naar de verkoopcijfers, precies te gebeuren. Ondertussen worden er in de gemeente meer wijken gebouwd waar de parkeermogelijkheden beperkt zijn, zoals Stadshaven. Wij maken ons hier zorgen over. Wij willen graag weten welke concrete maatregelen het college gaat nemen om de verkoop alsnog op gang te brengen.”

“Verkoop is niet slecht”

Van Niejenhuis is in zijn antwoord duidelijk: “De VVD noemt een aantal punten waarom de verkoopcijfers tegenvallen. Maar wij bestrijden dit: de verkoop is niet slecht. Inmiddels is de helft verkocht. Wel zien we dat de verkoop van een aantal type woningen wat minder vlot gaat, maar dat is niet heel ongebruikelijk. Het is ook de reden dat we met een verkoopcijfer van vijftig procent zijn begonnen met bouwen. Wat we zien is dat zodra je begint met bouwen, de verkoop doorgaat en uiteindelijk alle kavels verkocht worden. Doordat we begonnen zijn met bouwen, gaan we de planningen die we gesteld hebben halen: komend jaar worden er bijvoorbeeld meer dan 250 woningen gebouwd.”

Dat de cijfers tegenvallen ligt volgens Van Niejenhuis niet aan gebrekkige parkeeroplossingen: “Dit is onterecht. Het college is van mening dat we in deze wijk zeer goede parkeervoorzieningen realiseren. Door de auto’s in parkeerhubs te stallen, ontstaat er in de directe omgeving van de woning veel leefkwaliteit. Er is dan ruimte om te spelen, ontspannen en recreëren. Geen straten vol met auto’s, maar ruimte voor bijvoorbeeld spelende kinderen die in een groene omgeving op kunnen groeien. Voor ieder is er wat wils. En als er families zijn die graag een auto op de oprit willen parkeren: dat kan ook. Zij kunnen een woning kopen in de wijk De Nieuwe Held, waar dit wel mogelijk is.”

“Overbruggingstijd is een groter probleem”

Dat de verkoop nog niet op honderd procent zit heeft volgens Van Niejenhuis niets te maken met het parkeerbeleid dat voor de Suikerzijde bedacht is. “Om deze vragen van de VVD te kunnen beantwoorden hebben we een rondje gemaakt langs bijvoorbeeld makelaars. En ja, een enkeling geeft aan dat het parkeren een reden is om hier geen woning te kopen, maar dat is marginaal. Wat mensen bijvoorbeeld veel lastiger vinden, is de overbruggingstijd. Als zij nu een appartement op de Suikerzijde kopen, dan hebben ze te maken met twee jaar aan dubbele lasten, want het gaat twee jaar duren voor de appartementen er staan.”

Concrete maatregelen zijn volgens de wethouder dan ook niet nodig: “We werken aan de gebiedsontwikkeling. Binnenkort gaat de volgende batch in de verkoop. We werken op Suikerzijde aan het realiseren van horeca en onderwijs in de plint van gebouwen die gebouwd worden. Wij denken dat het volledig goed gaat komen. En ditzelfde scenario passen we ook toe in Stadshavens. Ook daar wordt mooie openbare ruimte aangelegd met goede parkeeroplossingen.” De antwoorden kunnen Heiner niet geruststellen: “We zijn blij dat de wethouder geen zorgen heeft. We gaan zien of dit echt gaat gebeuren, wij maken ons in ieder geval wel zorgen omdat in de plannen er gezamenlijk weinig ruimte is voor parkeren, waardoor we denken dat dit mensen afschrikt.”