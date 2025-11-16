ChristenUnie stemt in met Peter Rebergen als lijsttrekker, Laurent Dwarshuis op plaats twee

Foto: ingezonden

De ChristenUnie Groningen heeft Peter Rebergen definitief aangewezen als lijsttrekker voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De leden hebben de voorgestelde kandidatenlijst tijdens de Algemene Ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld.

Tijdens de avond presenteerde de top vijf-kandidaten zich persoonlijk aan leden en deelden zij hun motivatie en enthousiasme voor de inzet in Groningen. De lijst wordt aangevoerd door Rebergen, die door het bestuur met grote steun als lijsttrekker is gekozen. “Het is geweldig om dit vertrouwen van de leden te krijgen. Ik kijk ernaar uit om samen met dit team te bouwen aan een gemeente waarin iedereen gezien wordt en mee kan doen”, aldus Rebergen.

De ChristenUnie heeft op dit moment twee zetels in de Groningse gemeenteraad. Naast Rebergen is ook Laurent Dwarshuis raadslid. Hem vinden we terug op plek twee op de kandidatenlijst. Bij verschillende commissievergadering voert Rosalie van der Heide het woord. Haar naam staat op plaats drie. Froukje Johanna Basoski en Norbert van de Kamp maken de top vijf compleet.

Opvallend is dat de naam van Inge Jongman ontbreekt. Jarenlang voerde zij de lijst aan, maar zij vindt dat het nu tijd is voor vers bloed. Jongman, die op dit moment wethouder is, zegt wel beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als wethouder. Met het vaststellen van de lijst heeft de ChristenUnie een belangrijke stap gezet in de richting van de verkiezingen. De komende periode zal er gewerkt worden aan de uitwerking van de campagne.

Verslaggever Sidney Schoonhoven maakte een reportage over Rebergen: