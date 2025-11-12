Chinese ex-studente RUG vrijgesproken van smaad

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Een 33-jarige Chinese ex-studente uit Groningen is door de politierechter vrijgesproken van smaad. Het OM vervolgde de vrouw, omdat ze had meegewerkt aan artikelen over een vermeend misbruik door een eveneens Chinese gastdocent van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat meldt RTV Noord woensdagmiddag

De vrouw deed in oktober 2019 aangifte tegen de gastdocent. Ze vertelde dat hij haar tijdens een etentje had mishandeld, bedreigd en aangerand.

Volgens de vrouw oefende de Chinese overheid druk op haar uit. Ze voelde zich kwetsbaar en wilde aandacht vragen voor het misbruik en de situatie van vrouwen aan de universiteit.

In 2023 publiceerden de UKrant en het Dagblad van het Noorden stukken waarin de vrouw de zaak toelichtte. Het Openbaar Ministerie vervolgde haar, omdat ze de daarbij documenten had gedeeld. Haar advocaten stelden dat ze de naam van de man niet noemde en dat de artikelen niet te herleiden waren voor willekeurige derden.

De rechter concludeerde dat de vrouw meewerkte aan de publicaties, maar geen bedoeling had de man te beschadigen. Alleen mensen die al op de hoogte waren van het dossier konden de informatie herleiden. Daarom sprak de rechter haar vrij.

Het Openbaar Ministerie kan nog in hoger beroep gaan.