CDA wil snel een veilig voetbalveldje voor kinderen in Tersluis

Foto: Marcel Meiring (via LinkedIn)

De gemeente moet snel werk maken van de aanleg van een veilig voetbalveldje voor kinderen in de buurt van Tersluis in Meerstad. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van het CDA. Bewoners vinden het huidige veld onveilig en ongeschikt, pal naast een sloot en volledig vermodderd.

Al jaren vragen bewoners om een plek waar kinderen kunnen voetballen. Na vijf jaar plaatste de gemeente uiteindelijk twee kleine doeltjes. Die staan dan wel op een moeilijk bereikbare plek, pal naast een sloot. Er waren oorspronkelijk geen hekjes geplaatst achter de doeltjes en het veld is vaak nat. Onveilig, vinden bewoners van Tersluis. Buurtbewoners kwamen zelf met plannen en tekeningen voor een beter veld, maar deze werden niet uitgevoerd.

De gemeente werkt nu aan drainage en hekjes om het veld veiliger te maken, vertelt een woordvoerder aan DvhN. Dat is nog steeds niet acceptabel, vindt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. Als het aan het CDA, gaat de gemeente snel om tafel met bewoners en wijkvertegenwoordigers om een geschiktere plek te vinden voor een veilig en goed bereikbaar voetbalveldje:

“Bewoners vragen zich af waarom het zo moeilijk is om binnen de wijk een veilige, toegankelijke speelplek te realiseren”, schrijft De Haan aan het gemeentebestuur. “Een goed ingerichte speelplek draagt bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk. Welke afwegingen zijn gemaakt bij de keuze voor deze locatie van het voetbalveldje? Is daarbij wel rekening gehouden met de veiligheid van spelende kinderen, met name gezien de nabijheid van water?”