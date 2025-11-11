CDA op de bres voor bewoners De Kring: ‘Regelmatig (bijna-)ongelukken door snelle bussen op Peizerweg’

Foto via Google Maps - Streetview

Bewoners van woonwagenkamp De Kring maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Peizerweg. De CDA-fractie in de gemeenteraad springt woensdag voor hen op de bres tijdens het Politieke Vragenuur in het Stadhuis.

Met name de hoge snelheid van bussen, in combinatie met gevaarlijke op- en afritten, baart de kampbewoners zorgen. Volgens hen gebeuren er regelmatig bijna-ongelukken.

De gemeente is druk bezig met een verlaging van de maximumsnelheid in woonwijken naar 30 kilometer per uur. Het CDA haalt aan dat het college tegelijk van plan is om de snelheid op vrijliggende busbanen, zoals de Peizerbaan, juist te verhogen naar 70 kilometer per uur. Dat moet vertragingen tegengaan.

Het CDA vraagt zich af of dat op een plek als de Peizerbaan wel verantwoord is om de snelheid voor bussen te verhogen. Ook wil de partij weten of er, op korte termijn, concrete maatregelen volgen op de Peizerweg om de verkeersveiligheid voor bewoners van De Kring te verbeteren. Het CDA wil daarnaast dat het college met Qbuzz, het OV-bureau en de bewonerscommissie om tafel gaat om te zoeken naar andere oplossingen voor de doorstroming van het busverkeer.