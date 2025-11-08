CDA komt met tegenbegroting: meer geld voor sport en veiligheid, lagere lasten voor inwoners

Het CDA Groningen dient komende woensdag een tegenbegroting in tijdens de bespreking van de gemeentelijke begroting.

De partij wil met het voorstel laten zien dat het anders kan: meer investeren in sport en veiligheid, terwijl de lasten voor inwoners en ondernemers omlaag gaan. In de plannen maakt het CDA geld vrij voor extra sportvoorzieningen, meer boa’s op straat, de afschaffing van de reclamebelasting en lagere parkeertarieven.

Fractievoorzitter Jalt de Haan benadrukt dat er volgens zijn partij duidelijke keuzes nodig zijn. “Wij laten zien dat het mogelijk is om parkeren goedkoper te maken, te investeren in wat mensen verbindt en tegelijk de financiën op orde te houden,” zegt De Haan. “Het zijn geen makkelijke keuzes, maar ze zijn nodig om te kunnen blijven investeren in de samenleving.”

Daarnaast wil het CDA dat de gemeente efficiënter gaat werken. De partij pleit voor een kleinere ambtelijke organisatie en wil stoppen met projecten die volgens haar te veel geld kosten, zoals een aparte wethouder voor de eiwittransitie. “We moeten terug naar de kerntaken van de gemeente,” aldus De Haan. “Door te kiezen voor wat echt telt, zorgen we voor een financieel gezonde en sociaal sterke gemeente Groningen.”